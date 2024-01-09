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Три человека пострадали из-за атаки дронов на ТЭК в Орловской области
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Украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в Орловской области, произошел пожар, возгорание локализовали, три человека пострадали, сообщил губернатор... ПРАЙМ, 09.01.2024
впк, регионы, экономика, новости, россия, тэк, орловская область, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в Орловской области, произошел пожар, возгорание локализовали, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — написал он в Telegram.
По словам Клычкова, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Как уточнил губернатор, два человека отказались от госпитализации.
Третий за сутки БПЛА в Орловской области упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет.
Глава Орловской области призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, при необходимости обращаться в региональные правоохранительные органы или в службу спасения по единому номеру 112.
Ранее губернатор сообщил, что два украинских беспилотника упали на объект ТЭК в Орле, возгорание оперативно локализовано, а месте оказывается вся необходимая помощь.