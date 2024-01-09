МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в Орловской области, произошел пожар, возгорание локализовали, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Российские аэродромы заинтересованы в установке защиты от БПЛА

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — написал он в Telegram.

По словам Клычкова, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Как уточнил губернатор, два человека отказались от госпитализации.

Третий за сутки БПЛА в Орловской области упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет.

Глава Орловской области призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, при необходимости обращаться в региональные правоохранительные органы или в службу спасения по единому номеру 112.

Ранее губернатор сообщил, что два украинских беспилотника упали на объект ТЭК в Орле, возгорание оперативно локализовано, а месте оказывается вся необходимая помощь.