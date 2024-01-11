МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в Хабаровском крае проведет совещание по развитию дальневосточных городов и встречу с главой региона Михаилом Дегтяревым, а также пообщается с местными предпринимателями и посетит мультипликационную студию. Путин назвал самый важный итог 2023 года

Президент в среду вечером прибыл в Хабаровский край после поездки в Чукотский автономный округ.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе Путина в Хабаровске "будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов". Также, по его словам, запланирована беседа с представителями местного бизнеса — будет достаточно много предпринимателей, предстоит предметный разговор.

Кроме того, Путин посетит мультипликационную студию, где также запланировано общение и будет обсуждаться вопрос создания креативных кластеров в регионах, рассказал Песков. Также президент отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Дегтяревым.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ

Ранее правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Такие мастер-планы предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон.

Были утверждены планы для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.

Всего по поручению президента были разработаны мастер-планы для 25 дальневосточных городов, в их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество, уточнили в кабмине. Ранее в 2023 году правительство утвердило аналогичные планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артёма.