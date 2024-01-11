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В подмосковном Обухове ликвидировали горение в цехе полимерной продукции
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее ведомство... ПРАЙМ, 11.01.2024
новости, регионы, экономика, россия, подмосковье, пожар, ликвидация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горела на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет.