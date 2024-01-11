МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В Подмосковье загорелась кровля цеха по производству полимеров

Ранее ведомство сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горела на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет.