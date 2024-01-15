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В Госдуме предложили закон о поддержке региональных производителей
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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательстве торговых сетей продавать в каждом магазине товары, произведенные в регионе, в объеме не менее 25%,... ПРАЙМ, 15.01.2024
бизнес, регионы, экономика, новости, россия, регионы, магазины
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательстве торговых сетей продавать в каждом магазине товары, произведенные в регионе, в объеме не менее 25%, сообщили в Telegram-канале фракции.
"ЛДПР предлагает обязать торговые сети обеспечить в каждом магазине наличие товаров, произведенных в регионе, в объеме не менее 25%, соответствующий законопроект внесен в Госдуму",- написано в посте.
В нем отмечается, что закон поможет стабилизировать рынок, поддержать местных производителей, расширить возможности сбыта их товаров, поможет предпринимателям в регионах.
"Все эти причины, очень очевидные для людей, не раз услышаны нами в ходе встреч в поездках. Недавно в Сочи общались с посетителями торгового центра, там из местного только молочная продукция, хотя Краснодарскому краю есть чем похвастаться — и овощи, и мясо, и многое другое. Нет даже фермерских товаров, их можно купить на рынке, но не каждому удобно ездить в несколько мест за продуктами. В Ставрополе встречались с руководством молочного комбината и еще раз убедились: система дистрибуции — залог успеха", — приводятся слова лидера фракции, кандидата в президенты РФ Леонида Слуцкого.