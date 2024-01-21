МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Заключено 79 соглашений с 26 регионами о возможности использовать устаревшие мусорные полигоны, срок эксплуатации которых истекал в 2022 году, но был продлен до 2026-го, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора. Названы регионы - лидеры по доле повторного использования мусора

"Минприроды России выдано 79 заключений о возможности использования временных объектов в 26 субъектах Российской Федерации", — цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.

Он подчеркнул, что это легальные временные объекты размещения отходов, которые планируется эксплуатировать до 2026 года, пока строится замещающая инфраструктура.

"Когда эта инфраструктура заработает, она позволит принять весь объем отходов и больше не эксплуатировать временные объекты", — пояснил глава РЭО.

По его словам, наибольшее количество заключений по временным объектам выдано в Омской области (17 штук), Ямало-Ненецком АО (10 заключений) и Тверской области (6 заключений).

При этом в четырех регионах все временные объекты уже не эксплуатируются, а потоки отходов направлены на действующие объекты размещения ТКО — это Челябинская, Ульяновская, Саратовская, Курганская области.