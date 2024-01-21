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Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем 21 января возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на... ПРАЙМ, 21.01.2024
регионы, экономика, новости, россия, крымский мост, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту днем 21 января возобновлено чуть более чем через час после приостановки, говорится в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
О втором за день перекрытии движения по Крымскому мосту сообщалось в 15.04 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 16.20 мск.
Движение по Крымскому мосту уже приостанавливали в воскресенье примерно на полтора часа, сообщение о приостановке было выложено в 12.53 мск, о возобновлении движения сообщалось в 14.21 мск.