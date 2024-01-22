МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года зафиксирован в Чеченской Республике, самый высокий оказался в Республике Коми, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы, жители которых стали самыми везучими в "Русском лото"

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

В России, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за предыдущий год. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 45 регионах, а в 40 был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно значительный. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по преступности на основе данных МВД РФ. Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов стала Чеченская Республика, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 133 преступления на 10 тысяч человек. Республика занимает лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают соответственно Республика Ингушетия (40,8 преступления на 10 тысяч жителей) и Республика Дагестан (43,7). Ниже общероссийского уровень преступности в прошлом году отмечен в 43 регионах.

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в 2023 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно). При этом эксперты отмечают, что почти во всех регионах из замыкающей тройки рейтинга, за исключением Республики Коми, уровень преступности снизился по сравнению с предыдущим годом.

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Анализ зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях показывает, что лидером рейтинга также является Чеченская Республика с результатом 4,2 преступления на 10 тысяч жителей, что почти 10 раз ниже общероссийского уровня. За ней следует Республика Дагестан (12,7) и Республика Ингушетия (18,9). В целом по стране в 2023 году было зарегистрировано 589,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 40,2 на 10 тысяч жителей. Лучше этого значения показатели у 44 регионов.

Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей занимают Магаданская область и Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом ситуация в данных регионах ухудшилась.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ

В 2023 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 45 регионах, из которых в шести более чем на 10%. Наиболее существенно зарегистрированная преступность снизилась в Республике Тыва (-15,8%), Еврейской автономной области (-13,9%), Тверской области (-13,8%), Республике Адыгея (-13,5%), Ленинградской области (-12,3%) и Забайкальском крае (-11,4%).

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 30%, в целом по стране выросло по сравнению с 2022 годом на 9,7%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось только в 11 регионах. Наиболее существенное, более чем на 10%, снижение зафиксировано в Еврейской автономной области и Тверской области.