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Риелторы назвали города-миллионники с наименьшим спросом на "однушки"
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Среди российских городов-миллионников наименьшая доля спроса на студии и однокомнатные квартиры зафиксирована в Перми, Волгограде и Екатеринбурге, рассказали РИА Недвижимость в... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, потребрынок, бизнес, регионы, экономика, россия, регионы, жилье, спрос
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Среди российских городов-миллионников наименьшая доля спроса на студии и однокомнатные квартиры зафиксирована в Перми, Волгограде и Екатеринбурге, рассказали РИА Недвижимость в риелторской компании "Этажи".
"Меньше всего студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке за прошедшие 12 месяцев пользовались спросом в Перми, их выбирали 45,6% покупателей, в Волгограде, где их приобретали 45,8% покупателей, и в Екатеринбурге, где доля спроса на такой формат недвижимости была 50,3%", — отметили в компании.
Там уточнили, что также в топ-5 городов по минимальной доле спроса на студии и однушки на вторичном рынке вошли Уфа и Нижний Новгород.
При этом наибольшая доля спроса на маленькие квартиры зафиксирована в Москве (около 73%) и Санкт-Петербурге (70%) и Краснодаре (66%), что в компании объяснили привлекательностью этих локаций и ростом внутреннего туристического потока.
Там также уточнили, что за прошедшие 12 месяцев доля спроса на однокомнатные квартиры и студии в среднем снизилась с 58,9% в феврале прошлого года до 47% к концу января текущего года.