МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Среди российских городов-миллионников наименьшая доля спроса на студии и однокомнатные квартиры зафиксирована в Перми, Волгограде и Екатеринбурге, рассказали РИА Недвижимость в риелторской компании "Этажи". Аналитики отметили рекордный спрос на склады в российских регионах

"Меньше всего студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке за прошедшие 12 месяцев пользовались спросом в Перми, их выбирали 45,6% покупателей, в Волгограде, где их приобретали 45,8% покупателей, и в Екатеринбурге, где доля спроса на такой формат недвижимости была 50,3%", — отметили в компании.

Там уточнили, что также в топ-5 городов по минимальной доле спроса на студии и однушки на вторичном рынке вошли Уфа и Нижний Новгород.

При этом наибольшая доля спроса на маленькие квартиры зафиксирована в Москве (около 73%) и Санкт-Петербурге (70%) и Краснодаре (66%), что в компании объяснили привлекательностью этих локаций и ростом внутреннего туристического потока.

Там также уточнили, что за прошедшие 12 месяцев доля спроса на однокомнатные квартиры и студии в среднем снизилась с 58,9% в феврале прошлого года до 47% к концу января текущего года.