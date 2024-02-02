ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Все для Победы" рассказал о льготах, которые государство предоставляет молодым семьям с детьми на покупку жилья и пообещал подумать о льготной ипотеке в городах европейской части РФ, где требуются кадры. Путин призвал сделать Россию самодостаточной

Глава государства напомнил, что такая ипотека сохраняется для семей с детьми, отметив, что при рождении ребенка родители получают еще больше льгот, в том числе материнский капитал.

Он также подчеркнул, что программу льготной ипотеки сейчас применяют на Дальнем Востоке и в Артике, чтобы стимулировать приезд специалистов туда.

"У нас 150 миллионов почти что, а за Уралом 12 миллионов (живет). Чтобы привлечь туда людей, чтобы люди там осваивались, жили там, корни пускали, нужно для них предлагать особые условия. В этом смысл… Такую же льготную ставку ввели в Арктике для работников ОПК… Наверное, нужно подумать хотя бы для тех городов в европейской части, на Урале, в Сибири, где нужны кадры, которые должны переехать из других мест и которые приезжают из другого города", — сказал российский лидер. Стала известна стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Президент также напомнил, что еще год назад в послании Федеральному Собранию говорил про льготное арендное жилье. По его словам, в 2024 году власти выделили средства на предоставление арендного жилья и на субсидирование расходов на его оплату.

В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.

Арктическая ипотека — льготная ипотечная программа, которая позволяет купить или построить жилье в кредит по ставке до двух процентов годовых в арктических населенных пунктах России. Ее могут оформить молодые семьи и граждане с детьми, представители отдельных профессий, участники государственных программ и вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

Дальневосточная ипотека — это программа, по которой можно купить или построить жилье на Дальнем Востоке под два процента годовых. Кредит субсидируется государством, а максимальная сумма ипотеки — шесть миллионов рублей. Ранее правительство распространило действие программы на Арктическую зону.