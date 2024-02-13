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Пожар в многоэтажке в Анапе охватил тысячу "квадратов"
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Пожар в многоэтажке в Анапе охватил 1000 квадратных метров, жильцов дома эвакуируют, заявила пресс-служба МЧС России. Ранее указывалось, что мансарда загорелась в 11-этажном доме... ПРАЙМ, 13.02.2024
регионы, экономика, новости, россия, пожар, кубань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Пожар в многоэтажке в Анапе охватил 1000 квадратных метров, жильцов дома эвакуируют, заявила пресс-служба МЧС России.
Ранее указывалось, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9.
По предварительным данным, пострадавших нет.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома", — сообщается в публикации.
70 человек и 22 единицы техники ликвидируют горение.
На данный момент пожарные спасли 12 человек.