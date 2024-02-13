МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Пожар в многоэтажке в Анапе охватил 1000 квадратных метров, жильцов дома эвакуируют, заявила пресс-служба МЧС России. На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Ранее указывалось, что мансарда загорелась в 11-этажном доме Анапы на улице Объездная, 9.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома", — сообщается в публикации.

70 человек и 22 единицы техники ликвидируют горение.

На данный момент пожарные спасли 12 человек.