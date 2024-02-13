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Пожар в многоэтажке в Анапе на площади 1000 "квадратов" локализовали
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Открытое горение в многоквартирном доме в Анапе на площади 1000 квадратных метров локализовали, заявила пресс-служба МЧС России. Согласно официальным данным, 13 февраля мансарда... ПРАЙМ, 13.02.2024
регионы, экономика, новости, россия, пожар, кубань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Открытое горение в многоквартирном доме в Анапе на площади 1000 квадратных метров локализовали, заявила пресс-служба МЧС России.
Согласно официальным данным, 13 февраля мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Пожар охватил тысячу квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведется также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено транспортное движение. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС подчеркнули, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.
"Пожар в жилом многоквартирном доме локализован на площади 1000 квадратных метров. Эвакуированные жильцы временно размещены в пунктах временного размещения. С ними на месте работают психологи МЧС России", — указывается в публикации.