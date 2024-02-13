МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Открытое горение в многоквартирном доме в Анапе на площади 1000 квадратных метров локализовали, заявила пресс-служба МЧС России. На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Согласно официальным данным, 13 февраля мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Пожар охватил тысячу квадратных метров. Продолжается эвакуация жильцов дома. По данным надзорного ведомства, ведется также эвакуация и жителей близлежащих домов, ограничено транспортное движение. В мэрии города сообщили, что жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в Анапе разместят в пунктах временного размещения на базе двух отелей, 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. В МЧС подчеркнули, что эвакуировано было 440 человек, из них 112 детей, пострадал один человек.

"Пожар в жилом многоквартирном доме локализован на площади 1000 квадратных метров. Эвакуированные жильцы временно размещены в пунктах временного размещения. С ними на месте работают психологи МЧС России", — указывается в публикации.