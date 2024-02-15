МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Пожар в многоэтажке в Анапе на площади 1000 "квадратов" локализовали

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".