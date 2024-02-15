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Площадь пожара в центре Москвы достигает 1500 "квадратов", сообщили в МЧС
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Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Сообщение о пожаре поступило по адресу:... ПРАЙМ, 15.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. Происходит загорание в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".