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Системы ПВО за ночь перехватили 33 украинских дрона
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За ночь 17 февраля силы ПВО перехватили и ликвидировали 33 украинских БПЛА над Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областями, заявили в Мнистерстве обороны... ПРАЙМ, 17.02.2024
регионы, экономика, новости, россия, минобороны, беспилотник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. За ночь 17 февраля силы ПВО перехватили и ликвидировали 33 украинских БПЛА над Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областями, заявили в Мнистерстве обороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей", — говорится в сообщении.