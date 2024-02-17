МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. За ночь 17 февраля силы ПВО перехватили и ликвидировали 33 украинских БПЛА над Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областями, заявили в Мнистерстве обороны. Постпредство РФ в ООН назвали сообщения о "ядерных планах" России ложными

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей", — говорится в сообщении.