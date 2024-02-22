ЦИВИЛЬСК (Чувашия), 22 фев — ПРАЙМ. Все российские регионы обладают хорошим потенциалом для развития, нужно поставить цели, сообщил президент России Владимир Путин. Путин прокомментировал слова Байдена в свой адрес

Президент в четверг 22 февраля после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию.

"Еще раз повторю, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", — отметил Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

Российский лидер порадовался, что деньги, выделенные региону не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию задуманного.

Он отметил, что местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который он посетил — небольшое скромное здание, которое качественно меняет жизнь работающих там людей и пациентов.

"Есть над чем работать", — заключил глава государства.

22 февраля Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. В этот же день он посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из цехов и четыре новых Ту-160М. Также он за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток".