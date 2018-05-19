МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

По данным Рейтер, изменения произошли после сделки с миноритарными акционерами и менеджерами группы компаний "Ренова". Там он занимает пост председателя совета директоров.

Таким образом миллиардер пытается снять какие-либо риски от санкций со швейцарских активов "Реновы".

Доля Вексельберга в Oerlikon уменьшилась с 43% до 19,9%, в Schmolz + Bickenbach — с 42% до 12,6%.