МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Противовирусный препарат ремдесивир (Remdesivir) показал свою эффективность при лечении нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Данные свидетельствуют, что препарат ремдесивир оказывает существенно позитивный эффект на продолжительность восстановления (в случае заболевания COVID-19). Это достаточно важно. Продолжительность заболевания у принимавших препарат сократилась до 11 дней в сравнении с 15 днями у тех (участников клинических испытаний), которым давали таблетки-пустышки. Это очень оптимистично", — отметил глава института, выступая перед журналистами в Белом доме.

Как следует из предварительных данных, представленных Фаучи, выздоровление при использовании в схеме лечения этого препарата проходило на 31% быстрее, чем у пациентов, которые принимали плацебо.

Всего в США в испытании препарата участвовали около 800 пациентов.Препарат, говорится в заявлении Фаучи, обеспечивал выздоровление пациентов за 11 дней, в то время как пациенты, получавшие плацебо, выздоравливали за 15 дней. Для части пациентов режим лечения с препаратом составил всего 5 дней.

Лекарство вводится в организм человека посредством капельницы. Оно препятствует способности вируса копировать свой генетический материал.

Фаучи отметил, что данные по соотношению числа летальных исходов среди принимавших и не принимавших препарат пациентов "пока не достигли статистически значимого показателя": необходимо дополнительное время для изучения этой информации.

Как пишет в связи с заявлением Фаучи New York Times, этот препарат может быть в кратчайшие сроки одобрен для лечения коронавирусной инфекции управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Противовирусный препарат ремдесивир был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, однако ученые тогда не смогли доказать его эффективность.

Позднее препарат показал определенный эффект при лечении инфекций SARS и MERS.

Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Ее акции после заявления Фацчи взлетели на бирже на 7,09% — до $84,25.

Сейчас клинические испытания ремдесивира проводятся международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.

На текущей неделе сообщалось также, что ремдесевир в ближайшее время могут одобрить в Японии для лечения пациентов, у которых подтвержден COVID-19.