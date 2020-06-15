МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Технология, которая позволяет автоматически определять признаки COVID-19 на снимках компьютерной томографии грудной клетки с точностью 94%, используется в пилотном режиме в трех клиниках Московской области, говорится в сообщении компании-разработчика "Третье мнение".

Сервис автоматически определяет признаки нового коронавируса, выделяет их цветом, оценивает процент поражения лёгких, выставляя класс тяжести заболевания, а также самостоятельно формирует протокол описания. По оценке разработчиков, данная технология сокращает время анализа компьютерной томографии (КТ) грудной клетки минимум в 2 раза, а также сводит к минимуму риск пропуска патологии в условиях перегруженности рентгенологов.

"Тестирование показало очень высокую — свыше 94% — точность алгоритма при работе с КТ-снимками в реальных условиях, валидация алгоритма проводилась на 185 КТ-исследований пациентов стационара "Медси", которая с 1 апреля была перепрофилирована в COVID-госпиталь", — отметил заместитель медицинского директора по лучевой и инструментальной диагностике сети клиник "Медси" Антон Силин.

В мае 2020 года "РТК Радиология" (входит в "Ростелеком") и компания "Третье мнение" при участии Минздрава Московской области внедрили сервис "Третье Мнение.КТ-COVID-19" в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС) Подмосковья для автоматизированной обработки КТ исследований в защищенном внутреннем информационном контуре. Вычислительные мощности для пилотного проекта предоставила компания NVIDIA.

В экспериментальном режиме технология также применяется в двух крупных подмосковных больницах — Раменской ЦРБ и Красногорской городской больнице №2. Алгоритм уже проанализировал несколько тысяч КТ-исследований грудной клетки. В настоящий момент идет пилотное применение системы для верификации качества ее работы на большем потоке пациентов медицинских учреждений Московской области.