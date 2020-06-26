МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ультрафиолетовое излучение специальных ламп достаточно эффективно инактивирует новый коронавирус SARS-CoV-2, который привел к мировой пандемии.

К таким выводам пришли ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместных с компанией Signify исследованием.

Компания Signify является одним из лидеров в области освещения.

Группа ученых под руководством доктора Энтони Гриффитса разработали и провели эксперимент: проводили обработку инокулированный, то есть загрязненный вирусом, материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify. Они оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.

Ученые выяснили, что при дозировке ламп в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд.

При воздействии ламп в 22 мДж/см2 коронавирус практически полностью уничтожается за 25 секунд.