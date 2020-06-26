Назван способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ультрафиолетовое излучение специальных ламп достаточно эффективно инактивирует новый коронавирус SARS-CoV-2, который привел к мировой пандемии.
К таким выводам пришли ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместных с компанией Signify исследованием.
Компания Signify является одним из лидеров в области освещения.
Группа ученых под руководством доктора Энтони Гриффитса разработали и провели эксперимент: проводили обработку инокулированный, то есть загрязненный вирусом, материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify. Они оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.
Ученые выяснили, что при дозировке ламп в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд.
При воздействии ламп в 22 мДж/см2 коронавирус практически полностью уничтожается за 25 секунд.
https://1prime.ru/sience/20200626/831686059.html