МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех" начал серийное производство портативных обеззараживателей на основе ультрафиолетового излучения, цена устройства составит от 1300 рублей, говорится в сообщении "Ростеха".

Устройства предназначены для дезинфекции различных поверхностей, в том числе салона автомобиля и рабочего места, а также различных предметов — посылок, ключей, перчаток, обуви, игрушек, денежных купюр и монет, зубных щеток, детских принадлежностей. Оптовые отгрузки устройств начнутся с июля, пояснил РИА Новости представитель госкорпорации.

Как поясняет "Ростех", обеззараживатель имеет форму куба размером 38х38х38 миллиметров, питается через USB порт, основной элемент — ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием.

"УФ-обеззараживатели были разработаны и запущены в производство в кратчайшие сроки на фоне сложной эпидемиологической обстановки. В устройствах применяется электронно-компонентная база собственного производства. В настоящий момент предприятие готово изготавливать до 20 тысяч таких приборов в год и в перспективе, при наличии спроса, увеличивать объемы производства", — приводятся в сообщении слова индустриального директора радиоэлектронного кластера "Ростеха" Сергея Сахненко.

Ожидается, что в ближайшее время начнется выпуск как проводных, так и беспроводных обеззараживателей со встроенным аккумулятором и дистанционным управлением с мобильного телефона. Оптовая цена проводного устройства составит 1300 рублей, беспроводного — 3500 рублей соответственно, уточняет "Ростех".