МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.

"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", — рассказал ученый.

Напомним, что ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила со ссылкой на доступные в сети исследования, что новый коронавирус не обладает высокой изменчивостью. Она отмечала, что десятки мутаций являются нормой для любого организма.

В то же время академик Российской академии наук (РАН) профессор Михаил Пальцев говорит о том, что коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать: нельзя исключать, что в будущем вирус перейдет в более агрессивные для человека формы.