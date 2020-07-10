В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В России стартовала завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Испытания проводят в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи и Минобороны.
Как сообщили в военном ведомстве, сами тесты начались 18 июня. Девять участников эксперимента получили один компонент вакцины, еще девять человек — второй.
23 июня вакцину получили еще 20 добровольцев. Эта группа протестирует препарат в бустерном варианте: позднее им будет введен второй компонент вакцины.
Планируется, что 15 июля уже выпишут первую группу добровольцев, после сдачи контрольных анализов они вернутся к местам своей службы.
Сейчас, сообщает Минобороны, их состояние хорошее. "Жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", — поясняют в ведомстве.
13 июля второй группе добровольцев введут второй компонент: это должно способствовать закреплению иммунитета.
Полученные в результате исследования данные "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".
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