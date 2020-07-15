МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В США прошли первые испытания новой вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Moderna. Как сообщается в журнале New England Journal of Medicine, вакцина для профилактики вызвала сильный иммунный ответ у всех участников, которые вошли в первую стадию испытаний на людях.

Напомним, что первая стадия испытаний Moderna завершилась в конце мая. Участие приняли 45 человек, которых поделили на три группы: они получили по две дозы вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов.

Компания объявила, что у всех трех группы были выработаны антитела к вирусу. А у пациентов из группы, получившей высокую дозу, уровень антител оказался в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19.

Как прокомментировал представитель Moderna доктор Тал Закс, результаты испытаний показывают, что вакцина вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, а дозировка в 100 микрограммов станет оптимальной дозой на третьем этапе исследований.

"Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19", — отметил Закс.

Компания-разработчик особо отмечает, что испытания подтвердили безопасность вакцины.

27 июля перейдут к масштабным клиническим испытаниям Moderna: участие примут около 30 тысяч добровольцев, которые получат дозу в 0,1 миллиграмма. Через 29 дней инъекцию повторят.

Группа участников получит препарат-плацебо.

На разработку Moderna федеральное правительство США выделило $500 миллионов, но, как сообщалось на прошлой неделе, Moderna повздорила с правительственными учеными и не направила вовремя протоколы испытаний. Также компания-разработчик отвергла советы экспертов по проведению исследований и испытаний. Это привело к напряженности и задержке испытаний на две недели.