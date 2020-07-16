МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Тесты на коронавирус не всегда могут определить, находится ли вирус в активной стадии или иммунитет человека его уже подавил, заявила в интервью РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она отметила, что всего в России в настоящее время применяются 16 тестов на COVID-19 с разной степенью чувствительности.

По словам вирусолога, тестам не хватает чувствительности, и они "могут не заметить небольшое количество антител".

"Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов", — добавила Попович.

Глава института прокомментировала выводы иммунолога Беды Штадлера из Швейцарии об отсутствии бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что в России применяются 16 тестов с разной степенью чувствительности для выявления COVID-19, "у каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома", — рассказала эксперт.

Российские тесты, по ее словам, обладают 95-96% чувствительностью. Попович посоветовала россиянам при наличии симптомов сдавать тесты на COVID несколько раз.