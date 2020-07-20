МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министерство обороны РФ сообщило о завершении фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Сегодня утром (20 июля) из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко были выписаны добровольцы, вошедшие во вторую группу.

Отмечается, что испытания вакцины проводились Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено",- сообщает военное ведомство.

Добровольцам предстоит пройти еще одно обследование: его проведут на 42 сутки после первой вакцинации.

Всю информацию об осмотрах, результатах анализов, а также опросах добровольцев передадут для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

После проведения обработки полученных данных планируется государственная регистрация препарата.

Напомним, что в июне в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начались клинические испытания вакцины на людях. Добровольны их числа служащих Минобороны прибыли в Главный военный госпиталь имени Бурденко и Сеченовский университет. В ходе испытаний у добровольцев были выявлены необходимые антитела к коронавирусу.