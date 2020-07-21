МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Порядка 40-50 миллионов человек в России нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом", — сказал Дмитриев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что РФПИ рассчитывает выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года благодаря производству вакцины в партнерстве с несколькими странами. Из них 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств.

Во вторник в интервью газете "Аргументы и факты" первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова.