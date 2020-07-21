МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как написал миллиардер о подробностях мозгового импланта Neuralink, люди после чипирования смогут контролировать уровень гормонов в организме.

По мнению Маска, после такой процедуры человек сможет снять тревогу и лучше концентрироваться на своих мыслях.

Чип человеку даст возможность слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг.

"Отличная функция", — прокомментировал такое рассуждение ученый Остин Говард.

На вопрос о том, смогут ли вживляемые устройства Neuralink стимулировать высвобождение таких гормонов, как окситоцин, серотонин и другие, когда это необходимо, Маск дал положительный ответ.

Напомним, что в мае текущего года Маск заявил о готовности его компании Neuralink в кратчайшие сроки внедрить чип в мозг человека.

Изобретатель заявил, что в течение года компания завершит работу по созданию импланта. При его помощи пациенты смогут восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. Имплант будет устанавливаться под кости черепа.