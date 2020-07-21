Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как написал миллиардер о подробностях мозгового импланта Neuralink, люди после чипирования смогут контролировать уровень гормонов в организме.
По мнению Маска, после такой процедуры человек сможет снять тревогу и лучше концентрироваться на своих мыслях.
Чип человеку даст возможность слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг.
"Отличная функция", — прокомментировал такое рассуждение ученый Остин Говард.
На вопрос о том, смогут ли вживляемые устройства Neuralink стимулировать высвобождение таких гормонов, как окситоцин, серотонин и другие, когда это необходимо, Маск дал положительный ответ.
Напомним, что в мае текущего года Маск заявил о готовности его компании Neuralink в кратчайшие сроки внедрить чип в мозг человека.
Изобретатель заявил, что в течение года компания завершит работу по созданию импланта. При его помощи пациенты смогут восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей. Имплант будет устанавливаться под кости черепа.
https://1prime.ru/sience/20200721/831804102.html