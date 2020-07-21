МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российская вакцина от нового коронавируса COVID-19 готова, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

По словам сосебедника "Аргументы и факты", у всех добровольцев, которые прошли испытания, есть иммунитет к COVID-19.

Самочувствие участников испытаний вакцины оценивается как нормальное.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — рассказал Цаликов.

Он также напомнил, что первая группа добровольцев была выписана 15 июля, а вторая — 20 июля.