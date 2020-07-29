МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американский биотехнологический концерн Moderna планирует установить цену за курс вакцины от нового коронавируса COVID-19 на уровне 50-60 долларов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, такая цена — будет установлена для покупателей на территории США, а также для других стран с "высоким уровнем дохода" граждан.

Эта цена, скорее всего, изменится: концерн Moderna оценил эту вакцину выше, чем конкуренты — Pfizer и BioNTech. Две другие компании на прошлой неделе заключили соглашение с правительством США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой вакцины против COVID-19 по цене $19,5.

Ранее сообщалось, что Moderna начала третий этап клинических испытаний вакцины против коронавируса.