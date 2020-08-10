МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов прогнозирует, что осенью в мире стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.

Такое заявление он сделал в интервью Антону Красовскому для программы "Эпидемия" телеканала RT.

"В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания", — сообщил Фаворов.

По его мнению, сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре.

Заболевшие осенью будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился в летний период.

"Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов", — отметил эксперт.

Эксперт также спрогнозировал, как будет складываться ситуация с COVID-19 в некоторых регионах России. Красовский попросил его рассказать, как может пойти пандемия осенью в трех российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Москва начнет медленный подъем довольно рано. Вирус уже будет более агрессивным по сравнению с тем, что сейчас. Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре — январе, а потом начнется постепенное снижение. Будет медленное нарастание, контролировать которое будет довольно просто", — отметил эпидемиолог.

Говоря о Санкт-Петербурге, эксперт призвал готовиться к сезонному подъему более серьезно, чем в столице.

"В отношении Сочи я считаю, что во всех прибрежных городах картина более смазанная. Картина будет между Москвой и Питером", — заключил он.