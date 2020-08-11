МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Претензии фармацевтических производителей к российской вакцине от нового коронавируса основаны на незнании результатов исследований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Росздравнадзора Валентину Косенко.

Напомним, что с Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в министерство здравоохранения РФ с тем, что, по мнению организации, российскую вакцину не следует регистрировать до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

"Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы", — прокомментировала изданию Косенко.

Она добавила, что третья фаза исследований вакцины предполагает участие нескольких тысяч добровольцев. Это будут более обширные клинические испытания, они допускаются в условиях мировой пандемии COVID-19.