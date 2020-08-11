МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России зарегистрировали первую вакцину от нового коронавируса. Об этом во вторник объявил президент страны Владимир Путин.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — такое заявление президент сделал в ходе совещания с членами кабмина.

Путин также попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать правительство о процедуре регистрации вакцины подробнее.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — отметил президент.