МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" (город Новосибирск) начал второй этап испытаний разрабатываемой вакцины против коронавируса. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о клинических исследованиях на людях.

"Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", — пояснила глава ведомства.

Она ответила на вопрос о том, какая вакцина лучше: проходящий испытания препарат "Вектора" или уже получившая регистрацию разработка Центра имени Гамалеи. Каждому государству, считает Попова, важно иметь несколько вариантов вакцины.

"Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся", — отметила она.

Напомним, что "Вектор" начал клинические испытания вакцины 27 июля 2020 года. По плану, во втором этапе испытания вакцины примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В их числе — 60 сотрудников самого "Вектора".