МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ученые провели исследования, в результате который были установлены причины повторного заражения новым коронавирусом.

Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Cell.

Отмечается что научные сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (США) изучили селезенку и лимфатические узлы умерших с COVID-19 пациентов. Было обнаружено, что в этих органах отсутствуют герминативные центры, которые являются неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа на болезнь.

Ученым удалось выяснить, что при тяжелом течении COVID-19 в организме вырабатывается огромное количество сигнальных молекул — цитокина TNF. Он концентрируется в тех местах в организме, где обычно формируются герминативные центры.

По мнению специалистов американской больницы, это говорит о том, что в ряде случаев некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2, так как у них в качестве остаточного явления будет понижен иммунитет. Не исключается, что повторное заражение может быть и не один раз, а несколько.