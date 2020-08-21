МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Клинические испытания вакцины от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (город Новосибирск) разработчики намерены завершить в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Мы планируем завершить клинические исследования в сентябре 2020 года", — рассказали агентству.

Напомним, что 27 июля "Вектор" начал клинические испытания своей вакцины от коронавируса, разрешение на это было получено 24 июля.

17 августа "Вектор" начал реализацию второго этапа испытаний вакцины.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, все добровольцы, которые приняли участие в испытании препарата, чувствуют себя хорошо. Те, кто получил вакцину, не имеют признаков никаких реакций: нет даже небольшого покраснения в месте введения укола.