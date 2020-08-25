МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения будет набирать добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V". Как заявил здравоохранения России Михаил Мурашко, это испытание вакцины начнется уже на следующей неделе.

Вакцину "Спутник V" разработали ученые в Центре Гамалеи. Документы на проведение испытаний уже поданы в Минздрав.

Мурашко заявил также, что пострегистрационные испытания будут идти параллельно с применением вакцины в клинической практике.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", — цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее в августе текущего года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от нового коронавируса под названием "Спутник V. Препарат разработан для профилактики COVID-19. Авторы вакцины — НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Новосибирский институт эпидемиологии "Вектор" разработал и сейчас проводит испытания своей вакцины от нового коронавируса.