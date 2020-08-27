МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе — COVID-19, создан на Красногорском завода им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" Ростеха).

Прибор был представлен на форуме "Армия-2020", пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Новикова.

Он рассказал, что медико-биологический прибор "Детектор-БИО" может определять не только наличие в воздухе вирусов, но и бактерий и токсинов.

"Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов", — пояснил Новиков.

Государственные испытания прибора завершились в июне, его готовят к сертификации в настоящее время. Поэтому пока рано говорить о заказах.

"Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", — добавил Новиков.