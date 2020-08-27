МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин уверен, что и вторая российская вакцина от коронавируса, которая появится в сентябре, будет надежной и эффективной.

Он отметил, что в сентябре в России появится вторая вакцина от COVID-19. Путин: решения кабмина позволили избежать глубокого спада экономики России

"У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, предложен и исследован, зарегистрирован институтом Гамалеи. Второй препарат, как мне докладывали, будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт, Новосибирский. Я уверен, что специалисты … сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", — сказал президент в интервью на канале "Россия 1".

Президент рассказал также, что его дочь, которая принимала участие в испытании вакцины в качестве добровольца, в настоящее время чувствует себя хорошо.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет.

По его словам, речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства приводят к тому, что в некоторых странах есть вспышки заболевания.

"Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24".