ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за коронавируса в Европе
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Осенью в странах Европы вырастет число смертей от нового коронавируса, говорится в прогнозе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности", — отметил Клюге.
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки по всему миру.
По данным организации, за 13 сентября было выявлено 307 930 новых случаев COVID-19 в мире, большая часть пришлась на:
- Индию (94,3 тысячи),
- США (45,5 тысячи),
- Бразилию (43,7 тысячи),
- Испанию (12,1 тысячи),
- Аргентину (11,5 тысяч).
Всего в мире, по данным ВОЗ на 14 сентября, выявлено свыше 28,6 миллиона человек, заболевших коронавирусом. Скончались 917,4 тысячи.
https://1prime.ru/sience/20200914/832021140.html