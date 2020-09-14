МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Осенью в странах Европы вырастет число смертей от нового коронавируса, говорится в прогнозе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности", — отметил Клюге.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки по всему миру.

По данным организации, за 13 сентября было выявлено 307 930 новых случаев COVID-19 в мире, большая часть пришлась на:

Индию (94,3 тысячи),

США (45,5 тысячи),

Бразилию (43,7 тысячи),



Испанию (12,1 тысячи),

Аргентину (11,5 тысяч).

Всего в мире, по данным ВОЗ на 14 сентября, выявлено свыше 28,6 миллиона человек, заболевших коронавирусом. Скончались 917,4 тысячи.