Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские ученые из Питтсбургского университета (штат Пенсильвания) в ходе эксперимента на грызунах продемонстрировали высокую эффективность созданного на основе белкового соединения средства VH-Fc Ab8 в борьбе с коронавирусом, пишет научный журнал Cell.
По словам исследователей, новое соединение VH-Fc Ab8 уменьшило количество вирусных частиц в организме грызунов в десять раз.
В научной статье сообщается, что Ab8 было добыто учеными при помощи биологической молекулы, способной к диффузии в тканях. Это помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2, не вызывая серьезных побочных эффектов.
Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.
Соединение VH-Fc Ab8 было создано в результате анализа миллиардов молекул, которые могут иметь возможность связываться с атакующим клетки человеческого организма коронавирусным S-белком.
Как отметили исследователи, обнаруженное средство показало высокую профилактическую и терапевтическую эффективность в борьбе с коронавирусами.
https://1prime.ru/sience/20200915/832025224.html