МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские ученые из Питтсбургского университета (штат Пенсильвания) в ходе эксперимента на грызунах продемонстрировали высокую эффективность созданного на основе белкового соединения средства VH-Fc Ab8 в борьбе с коронавирусом, пишет научный журнал Cell.

По словам исследователей, новое соединение VH-Fc Ab8 уменьшило количество вирусных частиц в организме грызунов в десять раз.

В научной статье сообщается, что Ab8 было добыто учеными при помощи биологической молекулы, способной к диффузии в тканях. Это помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2, не вызывая серьезных побочных эффектов.

Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.

Соединение VH-Fc Ab8 было создано в результате анализа миллиардов молекул, которые могут иметь возможность связываться с атакующим клетки человеческого организма коронавирусным S-белком.

Как отметили исследователи, обнаруженное средство показало высокую профилактическую и терапевтическую эффективность в борьбе с коронавирусами.