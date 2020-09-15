МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе заседания президиума РАН, что переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, пишет РИА Новости.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — цитирует агентство Попову.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что в среднем человек остается опасным две недели.

"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <…>. Заразиться <…> вполне реально", — отметил он.