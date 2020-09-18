МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В настоящее время по всему миру насчитывается порядка нескольких тысяч мутаций коронавируса, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что из этого огромного количества мутаций только 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются.

"В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение", — сообщает Роспотребнадзор.

В пресс-службе уточнили, что сейчас самыми устойчивыми изменениями являются две единичные мутации. У более чем 93% исследуемых образцов находят эту пару замен.

Первые варианты вируса с этими мутациями были выявлены учеными в конце января в Китае. Потом — в Австралии, а в конце февраля обнаружили уже в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

Сейчас в России две эти мутации выявляют у 99% исследуемых образцов. Российские специалисты после сравнения с иностранными геномами пришли к выводу, что распространенные на территории Западной Европы варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле текущего года.