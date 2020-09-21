МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ученые рассказали, какие противопоказания есть при вакцинации от нового коронавируса российской вакциной "Спутник V", которая была создана Центром имени Гамалеи.

Как заявил в беседе с RT академик РАН и заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов,сейчас вакцина проходит пострегистрационные исследования.

Противопоказаний для прививки будет немного, но для некоторых категорий все-таки есть ограничение на использование вакцины.

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами", — рассказал караулов.

Он добавил, что при аутоиммунных, ревматологических заболеваниях и онкологии данную вакцину все равно делать можно.

Он также затронул вопрос прививок от сезонного гриппа: сделать это лучше сейчас, так как через четыре недели уже будет доступна вакцина от коронавируса. Также эксперт рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса: это будет происходить в два этапа — инъекцию сделают с разницей в 21 день.

При этом в сообществе ученых и врачей еще идет спор о том, на какой именно период вакцина будет защищать от инфекции: иммунитет может вырабатываться и на полгода, и на двухлетний период.

"Для понимания необходимо больше смотреть на клетки памяти, на механизмы клеточной памяти, — подытожил Караулов.