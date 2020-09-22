МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минздрав приступил к регистрации второй российской вакцины от COVID-19, созданной научным центром "Вектор" (город Новосибирск). Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Планируется, что завершить регистрацию препарата под названием "ЭпиВакКорона" смогут в срок до 15 октября.

После этого клинические испытания препарата продолжатся.

В частности, после регистрации "ЭпиВакКорону" протестируют на добровольцах старше 60 лет, а также на страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого будут проведены плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста.

Отмечается также, что производиться новый препарат будут на площадке "Вектора".

Напомним, что в конце прошлой недели завершилась первая фаза клинических испытаний "ЭпиВакКороны". Заместитель отдела зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков заявлял о том, что тесты показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов. Хотя вакцина не дает пожизненного иммунитета от коронавирусной инфекции, но может защищать от заражения как минимум на полгода.