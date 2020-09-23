МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Организации Объединенных Наций поблагодарили президента России Владимира Путина за его предложение использовать российскую вакцину от коронавируса сотрудниками и медицинскими службами организации. Как пишет РИА Новости со ссылкой на офис спецпредставителя генсека ООН, это предложение будет изучено специалистами.

"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", — отметили в офисе.

Напомним, что российский лидер ранее в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что с COVID-19 может может столкнуться любой человек. Коронавирус не обошел стороной и персонал ООН. Были заболевшие из числа служащих в штаб-квартире и региональных структур.

"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", — отметил Путин.

Президент РФ также предложил провести в онлайн-формате конференцию по вакцинам с участием стран, заинтересованных в кооперации по созданию препаратов против коронавируса.

Путин добавил, что вакцина от нового вируса должна быть доступна во всем мире "в обозримом будущем".