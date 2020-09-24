МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский институт имени Гамалеи начал клинические испытания вакцины от нового коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска. Как сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, среди групп риска в испытаниях участвуют пожилые люди.

"Как раз сейчас Институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, это то, что Институт Гамалеи сейчас делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска", — отметил он.

Дмитриев также призвал дождаться результатов исследований.

"Но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека…. Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", — пояснил он.

Напомним, что в августе текущего года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. препарат с названием "Спутник V" разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с РФПИ.

Еще одна российская вакцина против коронавируса — "ЭпиВакКорона" — была создана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" (город Новосибирск) Роспотребнадзора, сейчас она находится на стадии испытаний.