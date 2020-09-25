МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Чтобы оценить, началась ли вторая волна заражений коронавирусом, нужно исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

"В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", — рассказала она изданию и отметила, что в других регионах нашей страны ситуация иная.

По ее мнению, осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть "второй волной".

"Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом", — пояснила эксперт.

В то же время вирусолог Анатолий Альтштейн говорит о том, что на территории Российской Федерации наблюдается некоторый подъем заболеваемости новым коронавирусом, но при этом нельзя сказать, что это новая волна COVID-19: еще не закончилась первая.

Он также напомнил, что пандемия заболеваемости все еще продолжается. Россиянам, по его мнению, необходимо соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, что в четверг, 24 сентября, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве выпустил заявление о том, что в столице фиксируется рост заболеваемости новым вирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководство столичных компаний перевести сотрудников на удаленную работу. Москвичам 65 лет и старше рекомендуют перейти на "удаленку" или уйти в отпуск, а также отказаться от общественного транспорта с 1 октября. Ограничений на прогулки пока не вводят.