МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В российской столице начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" центра имени Гамалеи. Как сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову, шесть добровольцев получили второй компонент вакцины.

"Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. "Спутник V" является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения", — рассказала заммэра.

Она пояснила, что первую прививку от нового коронавируса уже сделали 5 700 человек. Она добавила, что абсолютное большинство из участвовавших в вакцинации чувствует себя хорошо.

Промежуток между введением первого и второго компонентов вакцины составляет 21 день. Компоненты отличаются друг от друга активными веществами.

Напомним, что Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от COVID. Ее разработали специалисты научного центра им. Гамалеи. В производство вакцину запустили 15 августа. В Москве в настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.