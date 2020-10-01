Раскрыта самая главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Главная ошибка заразившихся новым коронавирусом россиян — нежелание обращаться к врачам, считает глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
В эфире радиостанции НСН он призвал граждан не заниматься самолечением.
"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", — заявил Зуев.
Врач также считает, что главным симптомом COVID-19 является отсутствие у заразившихся обоняния. При этом он подчеркнул, что этот же симптом может в ряде случаев может проявляться при гриппе или ОРВИ.
"Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — добавил он.
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