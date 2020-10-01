МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Главная ошибка заразившихся новым коронавирусом россиян — нежелание обращаться к врачам, считает глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

В эфире радиостанции НСН он призвал граждан не заниматься самолечением.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет", — заявил Зуев.

Врач также считает, что главным симптомом COVID-19 является отсутствие у заразившихся обоняния. При этом он подчеркнул, что этот же симптом может в ряде случаев может проявляться при гриппе или ОРВИ.

"Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему", — добавил он.