МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Принимающие участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса "Спутник V" добровольцы и медики, которые делают им прививки, не знают, какой именно препарат вводится в каждом отдельном случае. Это, как пишет РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, может быть как вакцина, так и плацебо.

"Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код", — рассказал ученый. Раскрыта самая главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян

Он отметил, что с помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз препарата вакцины, а второй раз — плацебо. Как и наоборот.

Добровольцы узнают, что именно им поставили, только когда завершатся испытания "Спутник V".

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи, запуск в производство осуществлялся совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).