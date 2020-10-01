МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато в ближайшие две недели, заявила в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Раскрыты подробности испытаний российской вакцины от коронавируса

Она отметила, что число новых заболевших при этом может не превышать 9 тысяч человек в день.

По словам Пшеничной, рост заболеваемости напрямую зависит от соблюдения гражданами России мер безопасности.

"Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч заболевших", — отметила она.

"Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то я думаю, что рост в скором времени прекратится", — прояснила Пшеничная.

Она также отметила важную роль в ситуации сознательность и дисциплинированность людей.

Представитель ведомства отметила, что пока называть ситуацию с коронавирусом в России критической — рано.

По ее мнению, сейчас идет речь о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, а также коронавирусом. Именно эту картину прогнозировали в Роспотребнадзоре в конце весны текущего 2020 года года и летом.

Эксперт добавила, что в стране в настоящее время запас коек на случай сезонного подъема заболеваемости COVID-19 остался зарезервированным. Сейчас коечный фонд начинает разворачиваться: это нужно, чтобы в нужном объеме и своевременно оказать помощь всем пациентам, которым показана госпитализация.